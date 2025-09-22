Înscrierea în programul Rabla 2025 începe din 30 septembrie

Administrația Fondului de Mediu a anunțat că persoanele fizice se vor putea înscrie în programul Rabla Auto 2025 începând cu data de 30 septembrie 2025, de la ora 10.00. Perioada de înscriere se va încheia la data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat.

Conform unui comunicat publicat pe site-ul instituției, bugetul total pentru programul Rabla în anul 2024 este de 200 milioane lei, alocat astfel:

80.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid; 120.000.000 lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Valoarea ecotichetelor, mai mică decât anii anteriori, variază în funcție de tipul de autovehicul achiziționat:

18.500 lei pentru autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

pentru autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. 15.000 lei pentru autovehicule plug-in hibrid sau motociclete electrice.

pentru autovehicule plug-in hibrid sau motociclete electrice. 12.000 lei pentru autovehicule hibrid.

pentru autovehicule hibrid. 10.000 lei pentru autovehicule cu sistem de propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau motociclete.

„AFM vine în întâmpinarea celor care își doresc autovehicule mai puțin poluante, dar și în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport. Mult așteptatul program Rabla este lansat anul acesta și în condițiile impuse de noua ordonanță, iar calendarul său depinde de termenele procedurale pe care suntem obligați să le respectăm. În același timp, prin reducerea valorii voucherului pentru mașinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situației economice actuale și permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate”, a explicat Florin Bănică, președintele AFM.

