Începutul de an școlar, dincolo de bucurii și speranțe, poate să însemne și îngrijorare. Este cazul școlii Bistrița, din comuna Alexandru cel Bun, unde s-au desființat două clase, nu pentru că n-ar fi copii, dar părinții au ales să-i transfere la școli din municipiul Piatra Neamț. Sigur că migrația elevilor spre școlile de la oraș nu este un fenomen nou. Astăzi, 9 septembrie, după festivitatea de deschidere a noului an școlar, Ion Rotaru, primarul comunei Alexandru cel Bun a răbufnit pe această temă:

“Ca în fiecare an, Școala Bistrița începe activitatea școlară. Din păcate, anul acesta suntem destul de triști, din cauza faptului că s-au desființat două clase, a VI-a și a VII-a, din lipsă de copii. Sigur, nu noi suntem vinovați că se închid școlile sau că se va închide această școală. Părinții sunt vinovați că îi duc pe copii la Piatra Neamț, sau la Şcoala Vaduri, cu toate că Şcoala Bistrița, cel puțin anul acesta, a avut rezultate foarte bune la învățătură. Sunt cadre didactice foarte bune, dar este mentalitatea să-i ducă la Piatra Neamț, unde sunt 30 și ceva de copii într-o clasă, părinții consideră că profesorii se vor ocupa mai bine decât aici, unde au 14 sau 16 copii. Asta e opinia fiecăruia, fiecare face ce dorește cu copilul lui, să ajungă cât mai bine. Părerea mea e că se poate ajunge bine și de aici, tot de aici am plecat și eu, iar copiii se știu între ei, se joacă împreună, au activități comune. Noi am investit în această școală, material, financiar, uman, și mi-e teamă că vom ajunge în punctul, când o vom închide. Dar asta este opțiunea lor și nu avem ce să facem”.

Primarul Ion Rotaru a mai spus că singura soluție, din punct de vedere administrativ ar fi să existe o creșă, astfel încât părinții să fie motivați să-și lase copiii să învețe în comună: “Am discutat și cu doamna director, poate va face dânsa un recensământ, să facem la Vaduri sau la Bistrița, o creșă. Este normal să avem și așa ceva, cunosc mulți părinți care își duc copii la Piatra și întâmpină greutăți, le trebuie buletin de Piatra, plus cheltuielile materiale. Sperăm noi că anul viitor vom avea și o creșă”. (B.C.)