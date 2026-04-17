Informare meteo de precipitații și vânt în toată țara

de Sofronia Gabi

Vremea de primăvară este schimbătoare și meteorologii au emis o nouă informare valabilă în toată țara de pe 17 aprilie, ora 10:00 până pe 18 aprilie, la ora 20:00. Specialiștii anunță instabilitate atmosferică temporar accentuată și intensificări ale vântului. „În intervalul menționat, în centrul, sudul și estul teritoriului, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat în regiunile sudice va cădea grindină”, conform ANM.

Temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de 17 aprilie, în regiunile vestice, dar și în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor, iar pe 18 aprilie în est, sud-est, la munte și local în rest. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h. Pe tot parcursul zilei de 18 aprilie aproape toată Moldova și parte din sud-estul țării sunt sub atenționare cod galben de vânt. În cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea și estul Munteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…65 km/h. În zona Carpaților de Curbură rafalele vor fi de 70…80 km/h.

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
