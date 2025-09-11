Problemele economice ale României devin din ce în ce mai evidente. Un raport al Institutului Național de Statistică publicat astăzi, 11 septembrie, arată că inflația în ultimul an se apropie de 10% (9,85% mai exact).

Conform datelor menționate de INS:

Indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%

Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%.

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) a fost 5,7%.

Cu alte cuvinte, în medie, în ultimele 12 luni, prețurile în România au crescut aproape 10%, lucru ce se resimte foarte clar în cumpărăturile pe care oamenii le fac. În condițiile în care a crescut și TVA-ul, este posibil ca tendința de creștere a inflației să continue și în perioada următoare.

De departe cea mai importantă creștere în privința prețului a venit după liberalizarea pieței de energie. În ultimele 12 luni, facturile la energie au crescut cu peste 60%. La capitolul majorări semnificative intră și prețul fructelor, care a crescut cu 40% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Situația nu stă bine nici dacă ne raportăm doar la acest an calendaristic. Față de luna decembrie, inflația este de 8%. Singurele categorii de prețuri care au scăzut în această perioadă sunt la fasole, cartofi și abonamente tv.

Raportul complet al INS îl puteți consulta aici.

Z.C.