Infecții nosocomiale la secția modulară ATI din cadrul SJU Piatra Neamț – cele 6 decese nu au avut legătură cu focarul, anunță conducerea Spitalului

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț anunța public la finalul săptămânii trecute un focar de infecție asociat actului medical la Secția ATI (amănunte aici), situația fiind verificată de Direcția de Sănătate Publică Neamț (amănunte aici). S-a anunțat atunci că ar fi fost vorba de 12 pacienți, din care 4 au decedat din cauze care nu au legătură cu actul medical. Recent, cercetările efectuate de DSP Neamț s-au încheiat, au fost trase concluzii și s-au dispus măsuri toate acestea fiind prezentate în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc pe 18 martie la SJU Piatra Neamț.

Managerul Alexandru Patrașcu a susținut că a fost vorba de 12 pacienți din care jumătate au decedat din cauze care nu au legătură cu infecția intraspitalicească.

„În urma situațiilor care au apărut în spațiul public am luat decizia să prezentăm situația reală și transparentă a lucrurilor care au fost prezentate poate un pic alarmat. La secția modulară ATI au fost implicați un număr de 12 pacienți din care 6 au decedat. Având în vedere rata de ocupare a acestui ATI modular în lunile ianuarie și februarie, respectiv 123 de pacienți și 114 pacienți, raportat la numărul de externări vizavi de modular de ATI, rata infecțiilor asociate actului medical în trimestrul I din 2025 a fost o incidență de 2,08%, în trimestrul II a fost de 1,71% iar în trimestrul IV a fost de 2,16%. Se observă o creștere în ultimul trimestru, dar raportat la numărul de pacienți internați care a fost mai mare. Azi am primit raportul final și în esență trebuie spus că pacienții din ATI care au decedat nu au nici o legătură directă și cauza nu este infecția intraspitalicească. Este vorba de cazuri grave, toți au fost intubați peste 300 de ore, cu multiple patologii asociate, cazuri medicale cu prognostic rezervat”, a declarat managerul Alexandru Patrașcu.

Directorul SJU Piatra Neamț a prezentate și măsurile dispuse de Direcția de Sănătate Publică pentru remedierea situației, respectarea recomandărilor privind departamentul care se ocupă cu raportarea infecțiilor asociate actului medical, asigurarea spațiilor pentru izolarea pacienților, reorganizarea anumitor circuite, respectarea procedurilor de curățenie și dezinfecție, precum și reinstruirea personalului de la secțiile implicate, respectiv terapia Intensivă, Medicina Internă sau Chirurgia.

S-a punctat faptul că infecțiile nosocomiale există, au existat și vor mai fi. Medicul Ștefan Gheorghincă, directorul medical al SJU Piatra Neamț, a arătat că sunt oameni purtători ai unor bacterii dar nu au nici un fel de consecințe, transmiterea depinde în mare măsură de starea pacientului, intubarea reprezintă o breșă, iar riscul de infecție crește. Acesta a propus mai multe măsuri între care amintim un audit referitor la vectorul de transmitere dar și un audit referitor la instruirea personalului, la care se adaugă, desigur, implementarea măsurilor dispuse în urma verificărilor efectuate de DSP.