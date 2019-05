Astăzi, 22 mai, elevii de clasa a VI-a susțin proba scrisă la limbă și comunicare din sesiunea de evaluare națională. Testul a început cu descărcarea subiectelor din sistemul informatizat și timpul de o oră alocat probei scrise curge din momentul când toți copiii au primit foile și subiectele. Teoretic, la școlile din județul Neamț se presupune că n-au fost probleme, de genul avarii sau întreruperi în alimentarea cu energie electrică, lipsa informaticianului sau necazuri cu suportul informatic. Asta, deoarece până la ora 10 pe site-ul Inspectoratului Școlar Neamț nu a fost publicat nici un comunicat privind proba de astăzi. Iar, pe principiul nici o veste e o veste bună, faptul că n-au răspuns la telefon nici inspectoarea generală Elena Laiu și nici purtătorul de cuvânt al inspectoratului, inspectoarea Elena Preda, poate fi un argument că totul e în regulă. Dar și că, așa după cum se știe, chiar dacă ar fi fost probleme nu s-ar fi pomenit, oficial, despre ele. Rămâne ca totul să se limpezească în jurul prânzului când, probabil, se va încropi un comunicat. Spunem probabil, întrucât nici până astăzi, când elevii dintr-a XII-a susțin ultima probă scrisă din simularea extraordinară a bacalaureatului decisă de IȘJ Neamț, nimeni din conducerea instituției nu a ieșit în spațiul public cu absolut nici o informație – nici că se ține, nici de ce se ține. Referitor la examenul elevilor de-a VI-a, subiectele de pe care au putut lucra copiii până acum sunt cele din anii 2017-2018, publicate de Ministerul Educației Naționale. Două texte la prima vedere, unul în limba română și unul în limba modernă de studiu – engleză, franceză, germană, etc, din care elevii trebuie să răspundă la 10 cerințe. Mâine, 23 mai, elevii vor da proba scrisă la matematică și științele naturii. Notele la aceste probe nu se trec în catalog, iar rezultatele se discută la clase, cu părinții și elevii. (C.I.)