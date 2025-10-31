Neamț. Șase ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra fratelui, la Borlești

Un bărbat din satul Ruseni, comuna Borlești, va petrece următorii șase ani după gratii, după ce și-a înjunghiat fratele și l-a adus la un pas de moarte. Tribunalul Neamț a pronunțat sentința într-un caz șocant de violență în familie, declanșat de consumul de alcool.

Drama s-a petrecut pe 17 februarie, la locuința comună a celor doi frați. Ceea ce a început ca o ceartă obișnuită pe fondul consumului de băuturi alcoolice s-a transformat rapid într-o tragedie evitată la limită. Deși au fost despărțiți de mai multe ori de ceilalți membri ai familiei, tensiunile acumulate au explodat violent. Într-un acces de furie, agresorul s-a înarmat cu un cuțit și și-a înjunghiat fratele o singură dată, în zona abdominală. Lovitura a fost atât de gravă încât victima a fost salvată în ultimul moment doar după o intervenție chirurgicală la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț.

După comiterea faptei, suspectul nu s-a oprit aici. S-a înarmat cu un topor și a spart geamurile locuinței, în timp ce familia apela disperată la 112.

Recunoaștere nuanțată, pedeapsă fermă

La audieri, bărbatul a recunoscut fapta „nuanțat”, însă probele au fost suficiente pentru reținerea sa pentru 24 de ore, urmată de arestarea preventivă din 18 februarie. Măsura privativă de libertate a fost prelungită succesiv și menținută până la pronunțarea sentinței, pe 28 octombrie.

Magistrații Tribunalului Neamț l-au găsit vinovat de tentativă de omor în forma violenței în familie și l-au condamnat la 6 ani de închisoare. Perioada petrecută în arest preventiv – aproximativ opt luni – va fi dedusă din pedeapsă.

Cheltuieli medicale și judiciare

Deși fratele agresat nu s-a constituit parte civilă în proces, acuzatul va trebui să achite aproximativ 10.500 de lei către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, reprezentând cheltuielile ocazionate de îngrijirea medicală a victimei, plus circa 2.500 de lei cheltuieli judiciare. Decizia instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Cazul ridică din nou problema consumului excesiv de alcool și a violenței în mediul rural, fenomene care continuă să producă tragedii în familiile din județul Neamț.