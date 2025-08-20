Judecătorii s-au pronunțat în cazul tragicului accident de la Tarcău, soldat cu doi morți și patru răniți, după ce un șofer a agățat limitatorul de înălțime de la calea ferată, iar acesta a căzut pe un microbuz de transport persoane. Totul a avut drept cauză faptul că șoferul în culpă a depășit înălțimea încărcăturii și a acroșat limitatorul, o structură metalică de mari dimensiuni. În cadrul procesului cu acuze de ucidere din culpă, acuzatul a recunoscut faptele și a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere. El trebuie să respecte mai multe obligații și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Brusturi sau Primăria Târgu Neamț.

„Atrage atenția inculpatului asupra consecințelor săvârșirii unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere, respectiv: – revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei cu închisoarea și executarea acesteia la care se adaugă eventuala pedeapsă aplicată, în regim de detenție, în cazul în care noua infracțiune este săvârșită cu intenție”, conform instanței. Pe parte civilă, judecătorii instanței de fond au acordat la familiilor victimelor daune morale care totalizează 194.000 de euro și 150.000 de lei. La acestea se adaugă daune materiale de circa 12.000 de lei și cheltuieli judiciare care depășesc 19.000 de lei. Decizia instanței de fond nu este definitivă și a fost atacată de majoritatea părților implicate în procesul penal.

Tragedia a avut loc pe 11 mai 2021 la intrarea în localitatea Tarcău. Atunci acuzatul transporta un excavator pe platformă, înălțimea fiind de 4,8 metri. Nu a respectat limita de 4,4 metri, a agățat limitatorul, iar grinda metalică a căzut peste un microbuz de transport persoane care circula pe sensul opus. Impactul a fost devastator și s-a soldat cu decesul șoferului de 41 de ani, a unui pasager de 47 de ani și rănirea a patru persoane din care două foarte grav (amănunte aici și aici).

(G. S.)