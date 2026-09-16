Închisoare cu executare pentru un accident soldat cu decesul a doi tineri

Magistrații din cadrul Curții de Apel Bacău au soluționat definitiv dosarul accidentului din localitatea Bozienii de Sus, soldat cu decesul a doi tineri de 23 și 24 de ani (amănunte aici). Prin sentință definitivă acuzatul, în vârstă de 27 de ani, din Ruginoasa, a fost condamnat la 4 ani, 3 luni și 20 de zile de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat de comiterea a trei infracțiuni. Pe 15 septembrie acesta a fost escortat de polițiști la Penitenciarul Bacău pentru executarea pedepsei.

„La data de 15 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Ruginoasa, în timp ce desfășurau activități pe raza de competență, au depistat un tânăr de 27 de ani, din Ruginoasa, persoană față de care Judecătoria Roman a emis un mandatul de executare a pedepsei închisorii, tânărul fiind condamnat la o pedeapsa privativă de libertate de 4 ani, 3 luni și 20 de zile închisoare pentru comiterea faptelor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe și vătămare corporală din culpă. Tânărul a fost escortat de un echipaj de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurale Dulcești și transportat la Penitenciarul Bacău în vederea încarcerării pentru executarea pedepsei”, anunță IPJ Neamț.

Tragedia a avut loc în zorii zilei de 11 august, pe Drumul Național 15D. Un șofer care consumase băuturi alcoolice nu a păstrat distanța regulamentară față de o căruță care circula în fața sa și a intrat în plin în atelaj. Impactul a fost deosebit de puternic și s-a soldat cu decesul a doi tineri de 23 și 24 de ani, din localitatea Dragomirești, respectiv Valea Ursului. Al treilea ocupant al căruței a fost grav rănit. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind pozitiv, de 0,46 mg/l. La acel moment șoferul a fost reținut fiind arestat preventiv o vreme, după care a fost plasat în arest la domiciliu, perioade care se scad din pedeapsa dispusă de judecători.

(G. S.)