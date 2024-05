0:00

Un romașcan a fost condamnat la 8 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de tentativă de omor calificat. Acuzatul a contestat sentința instanței de fond, Tribunalul Neamț, la Curtea de Apel Bacău. Prin hotărârea din 23 mai acțiunea a fost respinsă ca nefondată, astfel că decizia a devenit definitivă.

„În baza art. 421 pct.1 lit. b C. p. p. respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul Mătăsaru Dumitru împotriva s. p. nr. 134 din 29.11.2023 a Tribunalului Neamț pronunțată în dosarul 4464/103/2022. În baza art. 422 C. p. p deduce din pedeapsa de executat, durata arestării preventive a inculpatului de la 29.11.2023 la zi. În baza art. 275 al.2 C. p. p. obligă apelantul inculpat să plătească suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunțată prin punerea la dispoziția părților și procurorului prin mijlocirea grefei instanței, azi 22.05.2024”, conform Curții de Apel Bacău.

Fapta a avut loc pe 2 decembrie 2022 la locuința unei cunoștințe comune a părților implicate, care își serba ziua de naștere. Acolo acuzatul s-a întâlnit cu viitoarea victimă cu care nu era în relații tocmai cordiale, iar până la ceartă a mai fost doar un pas. Pentru aplanarea conflictului a intervenit tatăl părții vătămate, ambii fiind înjunghiați de acuzat. Unul din cei răniți a suferit leziuni vindecabile în 8-9 zile de îngrijiri medicale, iar celălalt a avut nevoie de 55-60 de zile fiind diagnosticat inclusiv cu secțiune de tendoane la mâna dreaptă. În aceste condiții judecătorii au încadrat fapta ca fiind tentativa de omor calificat. (G.S.; FOTO: IMAGINI GENERICE)