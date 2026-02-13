JUSTIŢIEACTUALITATEINFRACȚIONAL

Închisoare cu executare pentru inginerul silvic acuzat de luare de mită – sentința este definitivă

de Vlad Bălănescu

Închisoare cu executare pentru inginerul silvic acuzat de luare de mită – sentința este definitivăCurtea de Apel Bacău s-a pronunțat definitiv în dosarul în care inginerul silvic Gheorghe Sorin Bădărău fusese condamnat de instanța de fond la închisoare cu executare pentru luare de mită (amănunte aici). Prin sentința din 13 februarie apelul acuzatului a fost respins ca nefondat, iar acesta a rămas cu pedeapsa dispusă de Tribunalul Neamț, 3 ani și 3 luni de închisoare în regim de detenție. „În baza art. 421 pct.1 lit. b. Cod procedură penală Respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelantul inculpat BĂDĂRĂU GHEORGHE SORIN împotriva sentinței penale nr. 50/P din 09.05.2025, pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 2053/103/2023. În baza art. 275 alin 2 C. pr. pen. obligă apelantul inculpat la plata sumei de 1000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat”, conform instanței de apel.Închisoare cu executare pentru inginerul silvic acuzat de luare de mită – sentința este definitivă

După executarea pedepsei bărbatul nu are voie să ocupe funcția, să exercite profesia sau meseria de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, cea de inginer silvic, timp de un an. Faptele au avut loc pe 3 august 2023 când polițiștii rutieri au oprit la control un transport de lemn. Suspiciunile asupra cantității transportate au făcut ca ansamblul rutier să fie direcționat către Ocolul silvic Târgu Neamț, pentru măsurarea încărcăturii. Așa stând lucrurile inginerul i-ar fi pretins șoferului 1.000 de lei pentru a trece în acte o cantitate care ar fi dus la evitarea confiscării lemnului și eventual a mașinii. Inginerul a fost prins în flagrant pe când primea banii solicitați (amănunte aici).

(G. S.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Șofer cu alcoolemie de 1,46 mg/L alcool pur în aerul expirat, blocat de polițiști după o urmărire de aproape un kilometru în trafic

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Șofer cu alcoolemie de 1,46 mg/L alcool pur în aerul expirat, blocat de polițiști după o urmărire de aproape un kilometru în trafic

Un bărbat este cercetat după ce a condus băut...
ACTUALITATE

Bărbat lovit de tren în gara CFR Roznov. Victima a fost transportată la spital

Un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani...
ACTUALITATE

Moldova sub cod galben de ceață

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a...
ACTUALITATE

Foto. Activitate educativă de prevenire și siguranță, desfășurată la Școala Profesională Oglinzi

Miercuri, 11 februarie odată cu marcarea Zilei Internaționale a...
ACTUALITATE

Vaslui. Accident cu trei victime la Sălcioara

Un accident rutier în care o femeie și cei...

Categorii

INFRACȚIONAL

Șofer cu alcoolemie de 1,46 mg/L alcool pur în aerul expirat, blocat de polițiști după o urmărire de aproape un kilometru în trafic

Un bărbat este cercetat după ce a condus băut...
ACTUALITATE

Bărbat lovit de tren în gara CFR Roznov. Victima a fost transportată la spital

Un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani...
ACTUALITATE

Moldova sub cod galben de ceață

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a...
ACTUALITATE

Foto. Activitate educativă de prevenire și siguranță, desfășurată la Școala Profesională Oglinzi

Miercuri, 11 februarie odată cu marcarea Zilei Internaționale a...
ACTUALITATE

Vaslui. Accident cu trei victime la Sălcioara

Un accident rutier în care o femeie și cei...
ACTUALITATE

Neamț | Pacientă de 86 de ani, preluată de urgență și transferată cu elicopterul SMURD la Iași

O pacientă în vârstă de 86 de ani,...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   Unitatea Fiscală Orăşenească Bicaz organizează...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   Unitatea Fiscală Orăşenească Bicaz organizează...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale