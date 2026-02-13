Închisoare cu executare pentru inginerul silvic acuzat de luare de mită – sentința este definitivă

Curtea de Apel Bacău s-a pronunțat definitiv în dosarul în care inginerul silvic Gheorghe Sorin Bădărău fusese condamnat de instanța de fond la închisoare cu executare pentru luare de mită (amănunte aici). Prin sentința din 13 februarie apelul acuzatului a fost respins ca nefondat, iar acesta a rămas cu pedeapsa dispusă de Tribunalul Neamț, 3 ani și 3 luni de închisoare în regim de detenție. „În baza art. 421 pct.1 lit. b. Cod procedură penală Respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelantul inculpat BĂDĂRĂU GHEORGHE SORIN împotriva sentinței penale nr. 50/P din 09.05.2025, pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 2053/103/2023. În baza art. 275 alin 2 C. pr. pen. obligă apelantul inculpat la plata sumei de 1000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat”, conform instanței de apel.

După executarea pedepsei bărbatul nu are voie să ocupe funcția, să exercite profesia sau meseria de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, cea de inginer silvic, timp de un an. Faptele au avut loc pe 3 august 2023 când polițiștii rutieri au oprit la control un transport de lemn. Suspiciunile asupra cantității transportate au făcut ca ansamblul rutier să fie direcționat către Ocolul silvic Târgu Neamț, pentru măsurarea încărcăturii. Așa stând lucrurile inginerul i-ar fi pretins șoferului 1.000 de lei pentru a trece în acte o cantitate care ar fi dus la evitarea confiscării lemnului și eventual a mașinii. Inginerul a fost prins în flagrant pe când primea banii solicitați (amănunte aici).

(G. S.)