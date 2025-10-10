JUSTIŢIEACTUALITATEINFRACȚIONAL

Închisoare cu executare în cazul culturii de canabis de la Sagna

de Vlad Bălănescu

Închisoare cu executare în cazul culturii de canabis de la SagnaCurtea de Apel Bacău s-a pronunțat definitiv în dosarul culturii ilicite de canabis de la Sagna (amănunte aici), iar un localnic de 42 de ani a fost condamnat la 3 ani și 3 luni de închisoare, cu executare. După întocmirea formelor, bărbatul a fost căutat de polițiști, fiind condus la penitenciar pentru executarea pedepsei. „La data de 8 octombrie, în jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au pus în aplicare un mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Tribunalul Neamț, pe numele unui bărbat, în vârstă de 42 de ani, din Sagna. Acesta a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de 3 ani și 3 luni, pentru săvârșirea infracțiuni de trafic de droguri de risc, în formă continuată. Bărbatul a fost condus și încarcerat la Penitenciarul Bacău”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

În același dosar alți doi tineri, de 19 ani, au primit pedepse de câte 2 ani și o lună pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere. Aceștia nu au contestat pedeapsa care a devenit definitivă.

Totul a început pe 7 octombrie 2024 când au avut loc percheziții în mai multe locații din județ, iar după descinderi anchetatorii au ridicat 34 de kilograme plante de canabis de la Sagna. Ancheta a demarat după ce cei doi tineri au fost prinși în flagrant, la Roman, pe când încercau să comercializeze 400 de grame de canabis care provenea din cultura de la Sagna. Drogul era ascuns sub roata de rezervă a mașinii cu care tinerii veniseră la Roman să facă tranzacția.

Cercetările au stabilit că semințele fuseseră achiziționate din luna martie, iar acuzatul de 43 de ani le-a plantat inițial într-o seră din apropierea casei. Ulterior plantele au fost scoase pe un teren în apropierea locuinței agricultorului de ocazie.

