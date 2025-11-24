Incertitudini privind indexarea pensiilor în 2026

Anul 2025 a marcat o premieră negativă pentru pensionari, drepturile lor nefiind indexate, spre deosebire de anii precedenți când pensiile erau majorate la începutul anului cu un procent care ținea cont de inflație și de creșterea salariului mediu brut. În plus, s-a aplicat o reținere de 10% pentru sănătate din pensiile care depășesc 4.000 de lei.

Deși s-a discutat despre reintroducerea indexării și eliminarea CASS pentru pensiile mai mari de 4.000 de lei, aplicarea acestor măsuri de la începutul anului viitor este incertă. Ciprian Nicolae Văcaru, secretar de stat în Ministerul Muncii, a declarat la Congresul Național pentru Îmbătrânire Activă că eliminarea cotei de 10% pentru sănătate ar putea fi amânată până în ianuarie 2027.

În ceea ce privește indexarea pensiilor, deși o parte a Coaliției susține aplicarea măsurii de la începutul anului viitor, discuțiile sunt încă în desfășurare.

„Legat de CASS, legea în vigoare referitoare la reținerea a 10% pentru sănătate din pensiile de peste 4.000 lei nu se va mai aplica după data de 31 decembrie 2026. Legat de indexarea pensiilor, o parte a Coaliției își dorește ca asta să se întâmple în 2026. Nu știu dacă va fi posibil. De la 1 ianuarie 2027 se vor indexa pensiile și va ieși CASS-ul. Dacă nu reușim această indexare la început de 2026, măcar să venim cu acele sume de one off pe care le-am acordat și în 2025. Mă refer la cei 800 de lei, acordați în două tranșe, de Paște și de Crăciun”, a declarat secretarul de stat Ciprian Nicolae Văcaru.

Rămâne de văzut dacă pensionarii din vor beneficia de indexarea pensiilor și eliminarea CASS mai devreme de 2027. Vom urmări evoluția situației și vă vom ține la curent.

