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Început victorios pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj

editor
de editor

Campionatele Mondiale de Canotaj se desfășoară între 24 și 30 august, în Bosbaan, Amsterdam. Luni, 24 august, în primele serii, Adriana Adam și Simona Radiș au obținut locul 1 la proba de dublu rame feminin (W2-), cu 7′42″46‴, calificându-se în semifinale, relatează MediaFax.

Început victorios pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj
Adriana Adam și Simona Radiș
Început victorios pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj
Ștefan Berariu si Florin Lehaci

La seria de la dublu rame masculin (M2-), au obținut locul 1 Ștefan Berariu și Florin Lehaci, cu 7′3″9‴, iar la proba de dublu vâsle (M2x), s-au calificat pe locul 1 sportivii Andrei Cornea și Marian Enache, cu 6′56″55‴.

Început victorios pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj
Andrei Cornea și Marian Enache

Echipa României participă cu 14 echipaje la Campionatele Mondiale, potrivit informațiilor furnizate de Gazeta Sporturilor.

Ioana Mărcuțianu

Sursă: Facebook Federația Română de Canotaj,

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editor
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