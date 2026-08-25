Început victorios pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj

Campionatele Mondiale de Canotaj se desfășoară între 24 și 30 august, în Bosbaan, Amsterdam. Luni, 24 august, în primele serii, Adriana Adam și Simona Radiș au obținut locul 1 la proba de dublu rame feminin (W2-), cu 7′42″46‴, calificându-se în semifinale, relatează MediaFax.

La seria de la dublu rame masculin (M2-), au obținut locul 1 Ștefan Berariu și Florin Lehaci, cu 7′3″9‴, iar la proba de dublu vâsle (M2x), s-au calificat pe locul 1 sportivii Andrei Cornea și Marian Enache, cu 6′56″55‴.

Echipa României participă cu 14 echipaje la Campionatele Mondiale, potrivit informațiilor furnizate de Gazeta Sporturilor.

Ioana Mărcuțianu

Sursă: Facebook Federația Română de Canotaj,