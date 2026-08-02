Începe runda a doua a Bacalaureatului!

Candidații care nu au reușit din prima să obțină mult râvnita diplomă de Bacalaureat, mai au o șansă. Luni, 3 august 2026, începe sesiunea a doua a „examenului maturității”, cu proba de competențe la Limba și Literatura română.
Calendarul pentru a doua sesiune de Bacalaureat din august 2026 începe cu probele de competențe între 3 și 7 august, urmate de probele scrise între 10 și 13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.
Calendar Bacalaureat august 2026
- 3-4 august 2026: Limba română (proba A);
- 5-6 august 2026: Limba străină (proba C);
- 6-7 august 2026: Competențe digitale (proba D).
Probele scrise:
- 10 august 2026: Limba și literatura română (proba E.a);
- 11 august 2026: Proba obligatorie a profilului (proba E.c);
- 12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d).
Rezultate și contestații:
- 18 august 2026: Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor;
- 19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;
- 20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;
- 24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.
Angela Croitoru