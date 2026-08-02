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Începe runda a doua a Bacalaureatului!

de Croitoru Angela

Candidații care nu au reușit din prima să obțină mult râvnita diplomă de Bacalaureat, mai au o șansă. Luni, 3 august 2026, începe sesiunea a doua a „examenului maturității”, cu proba de competențe la Limba și Literatura română.

Calendarul pentru a doua sesiune de Bacalaureat din august 2026 începe cu probele de competențe între 3 și 7 august, urmate de probele scrise între 10 și 13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.

Începe runda a doua a Bacalaureatului!

Calendar Bacalaureat august 2026

  • 3-4 august 2026: Limba română (proba A);
  • 5-6 august 2026: Limba străină (proba C);
  • 6-7 august 2026: Competențe digitale (proba D).

Probele scrise:

  • 10 august 2026: Limba și literatura română (proba E.a);
  • 11 august 2026: Proba obligatorie a profilului (proba E.c);
  • 12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d).

Rezultate și contestații:

  • 18 august 2026: Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor;
  • 19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;
  • 20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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