Începe runda a doua a Bacalaureatului!

Candidații care nu au reușit din prima să obțină mult râvnita diplomă de Bacalaureat, mai au o șansă. Luni, 3 august 2026, începe sesiunea a doua a „examenului maturității”, cu proba de competențe la Limba și Literatura română.

Calendarul pentru a doua sesiune de Bacalaureat din august 2026 începe cu probele de competențe între 3 și 7 august, urmate de probele scrise între 10 și 13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.

Calendar Bacalaureat august 2026

3-4 august 2026 : Limba română (proba A);

: Limba română (proba A); 5-6 august 2026 : Limba străină (proba C);

: Limba străină (proba C); 6-7 august 2026: Competențe digitale (proba D).

Probele scrise:

10 august 2026 : Limba și literatura română (proba E.a);

: Limba și literatura română (proba E.a); 11 august 2026 : Proba obligatorie a profilului (proba E.c);

: Proba obligatorie a profilului (proba E.c); 12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d).

Rezultate și contestații:

18 august 2026 : Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor;

: Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor; 19-20 august 2026 : Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

: Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 20-21 august 2026 : Soluționarea contestațiilor;

: Soluționarea contestațiilor; 24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Angela Croitoru