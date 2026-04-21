Începe procesul unei grupări specializată în trafic de droguri

Procurorii DIICOT Neamț au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a unei grupări acuzată de trafic de droguri, operațiuni cu produse susceptibile de efecte psihoactive și punerea la dispoziție a unui imobil pentru consumul stupefiantelor (amănunte aici). Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Neamț iar conform datelor oficiale au fost deferiți justiției 12 bărbați.

Cauza intră în procedură de cameră preliminară pentru verificarea legalității actului de inculpare și a probelor, apoi procesul intră în linie dreaptă, cu administrări de probe și audieri de martori. După sesizarea instanței cu rechizitoriu, judecătorii trebuie să se verifice măsura preventivă sub care sunt acuzații, aceștia fiind arestați de la finalul lunii noiembrie 2025. Măsura privativă a fost prelungită succesiv, ultima dată devenind definitivă pe 30 martie, la Curtea de Apel Bacău.

Gruparea a fost destructurată de procurorii DIICOT pe 26 noiembrie când au avut loc 19 percheziții domiciliare în mai multe locații din Piatra Neamț, Târgu Neamț și Galați. Gruparea de criminalitate organizată ar fi fost constituită din luna mai 2025, scopul fiind obținerea de beneficii materiale din vânzarea de droguri și alte substanțe interzise. Sarcinile membrilor grupării erau bine stabilite, unii se ocupau cu procurarea stupefiantelor, alții transportau și depozitau drogurile, iar ceilalți erau responsabili de distribuție. Alți acuzați care inițial nu făceau parte din grupare, cumpărau drogurile de dealer apoi le revindeau consumatorilor din județul Neamț. Anchetatorii au vorbit și de petreceri private la locuințele suspecților sau spații închiriate, unde se consumau substanțe interzise de toate felurile.

FOTO: diicot.ro

(G. S.)