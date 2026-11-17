Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț au încheiat procedura de cameră preliminară și au dispus începerea procesului în dosarul uciderii polițistului Ciprian Verdeș (amănunte aici și aici). Acuzat de faptă este fiul polițistului, Vlad Verdeș, acesta fiind trimis în judecată pentru trei infracțiuni.

„Constată competența instanței și legalitatea sesizării instanței cu Rechizitoriul nr. 91/118/P/2026 din data de 18.08.2026 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală în cauza privind pe inculpatul Verdeș Vlad Mihai trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de: omor calificat (în forma violenței în familie), tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Dispune începerea judecății în dosarul nr. 1728/103/2026/a1 al Tribunalului Neamț, privind pe inculpatul Verdeș Vlad-Mihai”, conform Tribunalului Neamț. Decizia instanței de fond nu este definitivă. După procedura de cameră preliminară, în care se verifică legalitatea sesizării instanței și a administrării probelor, care este secretă, judecata continuă cu audieri de martori și administrări de probe, iar ședințele sunt publice.

Cererile și excepțiile formulate de acuzat au fost respinse ca nefondate. Recent judecătorii au verificat măsura preventivă sub care se află Vlad Verdeș, arestul. Tânărul a solicitat înlocuirea detenției cu arestul la domiciliu însă cererea a fost respinsă ca nefondată, fiind prelungit arestul preventiv dispus imediat după comiterea faptei, pe 1 iunie.

Incidentul de o violență care a șocat opinia publică a avut loc în zi de sărbătoare, Rusalii și Ziua Copilului, la kilometrul zero al municipiului Piatra Neamț, la o oră când strada era foarte animată. Cercetările au relevat faptul că omorul a avut loc în urma unor tensiuni mai vechi dintre tată și fiu, acesta din urmă inducându-l în eroare pe polițist, determinându-l astfel să coboare în fața blocului de pe strada Mihai Eminescu. În urma atacului fulgerător polițistul a fost înjunghiat de mai multe ori și s-a stins din viață la scurt timp. În ziua înmormântării colegii au luat o decizie fără precedent și au decis întreruperea lucrului cu publicul pentru a putea participa toți la funeralii (amănunte aici).

(G. S.)