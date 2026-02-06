Justiţie NeamţACTUALITATEJUSTIŢIE

Începe procesul fostului parlamentar de Neamț, Răzvan Cuc

de Sofronia Gabi

Dosarul în care Răzvan Cuc, fost parlamentar de Neamț și fost ministru al Transporturilor, acuzat de fapte de corupție, a ajuns în instanță. Procurorii DNA terminat urmărirea penală, iar cauza a fost înregistrată recent pe rolul Tribunalului București. Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe au fost puși sub acuzare într-un dosar penal cu acuze de dare de mită și complicitate la această infracțiune (amănunte aici). Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București, iar judecătorii au stabilit termen pentru verificare măsurii preventive, fostul parlamentar de Neamț fiind privat de libertate de la jumătatea lunii decembrie a anului trecut (amănunte aici). Dosarul intră în procedură preliminară pentru verificarea legalității actului de inculpare și a administrării probelor.

Începe procesul fostului parlamentar de Neamț, Răzvan Cuc „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 16 decembrie 2025, față de inculpații B.D.C. (Bușe Cătălin Daniel -n.r.), administrator al unei societăți comerciale și C.R.A (Cuc Răzvan Alexandru -n.r.)., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită”, se arăta în comunicatul DNA de la data reținerii fostului demnitar. Totuși, la trimiterea în judecată, DNA nu a mai comunicat măsura.

Conform actelor de urmărire penală faptele ar fi avut loc în perioada septembrie – noiembrie 2025 când omul de afaceri Bușe Cătălin Daniel, beneficiind de ajutorul lui Răzvan Cuc, i-ar fi promis directorului general al Registrului Auto Român, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea unui contract de 23 milioane de lei.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile
Articolul următor
Neamț. Bărbat reținut pentru violență în familie

