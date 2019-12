O nouă ediție a Târgului de Crăciun la Neamț începe astăzi, 13 decembrie și se va încheia pe 5 ianuarie 2020. Carmen Nastasă, directoarea Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț a detaliat în conferința de presă de astăzi care sunt noutățile din acest an, artiștii care vor veni la Piatra Neamț și vor susține concerte, în fiecare zi și o parte din surprizele pregătite.

„Astăzi, 13 decembrie, este deschiderea târgului, pe Platoul Curtea Domnească, începând cu ora 18 și invit nemțenii, pe această cale, să participe și să se bucure de tot ceea ce noi am pregătit în această ediție. Pentru deschiderea evenimentului din această seară avem două concerte pe care le susțin trupa Provincialii și Antonia, așa încât sper să răspundem și de-această dată așteptărilor publicului. De-a lungul celor mai bine de două săptămâni vor fi concerte în fiecare seară, pe scenă vor urca artiști cunoscuți și îndrăgiți, în încercarea de a oferi spectacole diverse pentru toate categoriile de public. Am invitat și artiștii de la cluburile de copii, vor fi spectacole susținute și de tinerii talentați de la cluburile care au răspuns invitației noastre. Am pregătit și câteva surprize, în special cadouri pentru cei mici. Pomul de Crăciun a fost împodobit încă de aseară, căsuțele au fost montate, totul este pregătit și invităm pe toți cei care vor să trăiască spiritul sărbătorilor să ni se alăture. Pentru ediția din acest an, având în vedere că am făcut contractele cu artiștii în luna decembrie, când tarifele sunt mai mari, onorariile pe care le-am obținut sunt decente. Proiectul nostru are un buget de 750.000 lei, din care 400.000 lei este sprijinul de la Consiliul Județean Neamț, iar restul se asigură din veniturile noastre proprii, însemnând venituri din închirierea căsuțelor și veniturile obținute din proiectele anterioare. Avem și un acord de parteneriat cu Primăria Piatra Neamț care ne pune la dispoziție locația, asigură curățenia, o parte din iluminat și ne-a sprijinit în obținerea avizelor și documentelor de care am avut nevoie”, a spus Carmen Nastasă.

Așadar, astăzi, de la ora 18, în deschiderea târgului va concerta trupa Provincialii, urmată de grupul vocal „Floare de Colț” al Școlii Populare de Artă Piatra Neamț, de trupa de muzică ușoară „Happy Girls” și în final mult așteptata solistă Antonia. Pentru cea de a IV-a ediție a Târgului de Crăciun la Neamț, organizatorii aduc pe scenă, în fiecare seară, cel puțin câte un nume de artist și trupe cunoscute din țară, din străinătate și din județul Neamț: Loredana, The Motans, Los Anonimos, Grigore Gherman, Elena Ionescu, Adina (Heaven), Glance, Anda Adam, Ricardo Caria, Narcisa Suciu, Nicole Cherry, Keo, Gașca Zurli, Vali Crăciunescu, Elena Gheorghe, Mihai Mărgineanu, DJ Project-Andia, Randi.

(C.I.)