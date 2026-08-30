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Încep ploile în Neamț, Suceava și zona vestică a Bacăului!

de Vlad Bălănescu

Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo cod galben pentru județele Neamț, Suceava și fășia vestică a județului Bacău, care vizează: averse torențiale, descărcări electrice și grindină!

Potrivit avertizării duminică, 30 august 2026, în intervalul orar 13:00 – 20:00, va fi instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului. În intervalul menționat, local în Carpații Orientali, Meridionali și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat 25…30 l/mp.Încep ploile în Neamț, Suceava și zona vestică a Bacăului!

Notă: fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi și în restul zonei montane și pe arii restrânse în Transilvania și zonele submontane ale Moldovei”, apreciază meteorologii.

Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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