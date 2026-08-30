Încep ploile în Neamț, Suceava și zona vestică a Bacăului!

Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo cod galben pentru județele Neamț, Suceava și fășia vestică a județului Bacău, care vizează: averse torențiale, descărcări electrice și grindină!

Potrivit avertizării duminică, 30 august 2026, în intervalul orar 13:00 – 20:00, va fi instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului. „În intervalul menționat, local în Carpații Orientali, Meridionali și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat 25…30 l/mp.

Notă: fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi și în restul zonei montane și pe arii restrânse în Transilvania și zonele submontane ale Moldovei”, apreciază meteorologii.

Angela Croitoru