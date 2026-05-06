Încep înscrierile pentru Titularizare 2026. Proba scrisă este programată pe 21 iulie

Candidații care vor să participe la concursul național de Titularizare 2026 își pot depune dosarele începând de astăzi, 6 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării prin Ordinul nr . 6.695/2025 privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2026-2027.

Metodologia prevede depunerea dosarelor în perioada 6-18 mai 2026. Pentru inspectoratele care organizează înscrierea online, metodologia menționează intervalul 6-11 mai, însă procedura și calendarul aplicat sunt stabilite la nivelul fiecărui inspectorat școlar. De exemplu, în județul Neamț, Inspectoratul Școlar Județean a anunțat că dosarele se transmit online în perioada 6-13 mai, la cele trei centre de înscriere stabilite pentru concurs, iar validarea fișelor de înscriere este programată între 14 și 21 mai.

Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau rezervate din învățământul preuniversitar continuă cu verificarea și avizarea dosarelor, organizarea probelor practice și a inspecțiilor speciale la clasă, urmate de proba scrisă programată pe 21 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 28 iulie, contestațiile se depun în perioada 28-29 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 4 august, repartizarea candidaților fiind programată în perioada 5-6 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 la proba scrisă și la inspecția la clasă sau proba practică, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, pragul minim este nota 5. Metodologia prevede și situații speciale pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, pentru candidații care solicită continuitate la suplinire sau pentru cei care vor să ocupe posturi folosind notele obținute la concursurile din anii anteriori.

În dosarul de înscriere sunt cerute actele de studii, documentele privind pregătirea psihopedagogică, avizele necesare anumitor posturi, adeverința medicală emisă de medicina muncii, cazierul judiciar și certificatul de integritate comportamentală, după caz. Din acest an, persoanele care intră în sistemul de învățământ vor fi evaluate și psihiatric, potrivit ordinului comun nr . 55/3.335/2026 al miniștrilor Educației și Sănătății. Regula se aplică personalului didactic, personalului didactic auxiliar și personalului administrativ.

