Încep înscrierile la Bacalaureat 2026

de Vlad Bălănescu

Joi, 4 iunie, absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a încheie anul școlar 2025 – 2026. Înainte de finalul anului școlar, mai exact de marți, 2 iunie, încep înscrierile la examenul de maturitate.

Candidații au la dispoziție doar două zile, până joi, 4 iunie, pentru a se înscrie.

Structura primei sesiuni a examenului național de Bacalaureat, potrivit ordinului de ministru privind organizarea este următoarea:

Toate documentele necesare pot fi găsite la secretariatul unității de învățământ absolvite, iar după completarea acestora, se depun la același secretariat. Înscrierea la examenului național de Bacalaureat 2026 se face prin completarea documentelor-tip de înscriere și depunerea lor de către elevi, în perioada 2-4 iunie 2026, pentru sesiunea iunie-iulie.

Potrivit metodologiei de bacalaureat, elevii care obțin, pe parcursul liceului, certificate cu recunoaștere europeană pentru competențe digitale au dreptul să echivaleze proba D din examen, fără a o mai susține.

Elevii nu trebuie să legalizeze nicio diplomă pentru echivalarea probei de competențe digitale la Bacalaureat 2026. În toate situațiile în care se solicită prezentarea de copii legalizate, este suficientă certificarea documentelor «conform cu originalul» de către directorul unității de învățământ, prin semnătură, nefiind necesară legalizarea notarială, potrivit procedurii oficiale.

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Militarii nemțeni au participat la exercițiul „PETRODAVA 26"

Militarii Batalionului 634 Infanterie din Piatra-Neamț s-au instruit, timp...
Bucurie și binecuvântare de Ziua Copilului, la biserica din satul Mănăstirea Neamț

Un frumos eveniment dedicat copiilor a fost organizat astăzi...
Un copil de 12 ani s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un tren din Gara Târgu-Neamț

Actualizare. Pacientul cu arsuri severe va fi transportat cu...
Iași. Grav accident în localitatea Sârca – traficul este blocat

Un grav accident de circulație a avut loc cu...
Mesaj de 1 Iunie din partea președintelui Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa

