Încep înscrierile la Bacalaureat 2026

Joi, 4 iunie, absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a încheie anul școlar 2025 – 2026. Înainte de finalul anului școlar, mai exact de marți, 2 iunie, încep înscrierile la examenul de maturitate.

Candidații au la dispoziție doar două zile, până joi, 4 iunie, pentru a se înscrie.

Structura primei sesiuni a examenului național de Bacalaureat, potrivit ordinului de ministru privind organizarea este următoarea:

Toate documentele necesare pot fi găsite la secretariatul unității de învățământ absolvite, iar după completarea acestora, se depun la același secretariat. Înscrierea la examenului național de Bacalaureat 2026 se face prin completarea documentelor-tip de înscriere și depunerea lor de către elevi, în perioada 2-4 iunie 2026, pentru sesiunea iunie-iulie.

Potrivit metodologiei de bacalaureat, elevii care obțin, pe parcursul liceului, certificate cu recunoaștere europeană pentru competențe digitale au dreptul să echivaleze proba D din examen, fără a o mai susține.

Elevii nu trebuie să legalizeze nicio diplomă pentru echivalarea probei de competențe digitale la Bacalaureat 2026. În toate situațiile în care se solicită prezentarea de copii legalizate, este suficientă certificarea documentelor «conform cu originalul» de către directorul unității de învățământ, prin semnătură, nefiind necesară legalizarea notarială, potrivit procedurii oficiale.

