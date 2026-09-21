Încep consfătuirile profesorilor, în contextul programei noi la clasa a IX-a și fără manuale fizice!

La fiecare început de an școlar, profesorii de pe fiecare disciplină/arie curriculară în parte se întâlnesc într-o ședință comună, în care inspectorii de specialitate le prezintă diverse materiale, pe baza cărora își vor pregăti sistemul de predare-evaluare pentru noul an școlar, 2026-2027.

Anul acesta, profesorii care predau și la clasele a IX-a mai au o problemă la care trebuie să găsească o soluție: cum anume vor preda, vor evalua și vor da teme pentru acasă, ținând cont că programa școlară este nouă, iar manualele nu au fost încă tipărite. Soluția de compromis, la care s-au gândit unii directori de școli, este folosirea manualelor în format electronic, acolo unde se găsește o sursă din minister care să le ofere. Altfel, se folosesc de programa școlară și se descurcă cu manualul de la alte clase, atunci când textul de studiu coincide, spun profesorii.

Unele cadre didactice participă la aceste ședințe cu speranța că inspectorii școlari au o soluție viabilă pentru această situație fără precedent.

Calendar consfătuiri zonale pe limbă și comunicare

Potrivit adresei Inspectoratului Școlar al Județului (ISJ) Neamț, calendarul acestor consfătuiri pentru profesorii de Limbă și literatură română, dar și al celor de Limbi clasice este următorul:

Pe parcursul acestor consfătuiri profesorilor li se va expune o tematică diversă, de la diagnoza anului școlar trecut, pe disciplinele lor, la planurile cadru, standardele naționale de evaluare la gimnaziu, la utilizarea tehnologiei în procesul de predare (tablele interactive, resursele educaționale online) și informații despre organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare.

Angela Croitoru