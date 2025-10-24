Incendiu puternic la o locuință din Podoleni

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei 10:03, la o casă situată pe strada Fântâna Crucii din comuna Podoleni. Flăcările au cuprins acoperișul locuinței, existând pericolul extinderii la întreaga casă.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la fața locului au intervenit echipaje de la SVSU Podoleni, Punctul de Lucru Roznov și IPJ Neamț, care au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Până la sosirea pompierilor, voluntarii din cadrul SVSU Podoleni au evacuat o butelie din interiorul casei și au reușit să limiteze propagarea focului.
În urma incendiului, acoperișul a ars pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, iar în două camere au fost distruse bunuri materiale, mobilier, electrocasnice și materiale textile.
O femeie în vârstă de 65 de ani, aflată în locuință în momentul izbucnirii focului, a suferit un atac de panică. Aceasta a fost asistată medical de echipajul SMURD, însă a refuzat transportul la spital.
Conform pompierilor, focul deschis în spații închise este cauza probabilă a producerii incendiului.
