Incendiu puternic la o casă din Trifești

de Popa Denisa

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 20 aprilie, la o locuință din satul Miron Costin, comuna Trifești, flăcările extinzându-se rapid și la o anexă gospodărească din apropiere.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 23:32, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de la Detașamentul de pompieri Roman, alături de voluntarii SVSU Trifești și echipaje ale Poliției.

Până la sosirea salvatorilor, persoanele aflate în casă au reușit să se autoevacueze, fără a fi nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiul se manifesta generalizat la terasa, mansarda și acoperișul locuinței, dar și la o bucătărie de vară aflată în imediata apropiere, existând riscul de propagare la construcțiile din vecinătate.

„Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars acoperișul casei construit din lemn și acoperit cu tablă pe o suprafață de 300 mp, bunurile aflate în mansardă (mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile, articole de uz casnic etc) și acoperișul anexei gospodărești pe o suprafață de 50 mp”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile.

Foto: ISU Neamț

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Vaslui. Sute de pui morți abandonați în pădurea de la marginea orașului
Noi probleme pentru Danlin XXL. Contestații pe tronsonul Târgu Frumos – Lețcani al Autostrăzii Unirii A8. Contractul, disputat după desemnarea câștigătorului
Comunicat de presă. PNL Neamț: „Responsabilitate pentru România: Alegem dezvoltarea, nu criza!"

În urma ședințelor cu liderii filialelor județene PNL, cu...
Groapă adâncă de 10 metri descoperită pe un teren agricol din Dochia. Ce spun autoritățile

Actualizare: „Conform evaluării realizate de specialiștii ISU, gazele identificate...
Începe procesul unei grupări specializată în trafic de droguri

Procurorii DIICOT Neamț au finalizat urmărirea penală și au...
Amenzi de peste 130 000 lei după controalele „Safety Cash" înainte de Paște

Polițiștii din Neamț au aplicat zeci de sancțiuni și...
Botoșani. Percheziții la Ștefănești într-un dosar de evaziune și contrabandă

Polițiștiii din Botoșani au descins la locuințele unei persoane...

