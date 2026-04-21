Incendiu puternic la o casă din Trifești

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 20 aprilie, la o locuință din satul Miron Costin, comuna Trifești, flăcările extinzându-se rapid și la o anexă gospodărească din apropiere.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 23:32, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de la Detașamentul de pompieri Roman, alături de voluntarii SVSU Trifești și echipaje ale Poliției.

Până la sosirea salvatorilor, persoanele aflate în casă au reușit să se autoevacueze, fără a fi nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiul se manifesta generalizat la terasa, mansarda și acoperișul locuinței, dar și la o bucătărie de vară aflată în imediata apropiere, existând riscul de propagare la construcțiile din vecinătate.

„Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars acoperișul casei construit din lemn și acoperit cu tablă pe o suprafață de 300 mp, bunurile aflate în mansardă (mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile, articole de uz casnic etc) și acoperișul anexei gospodărești pe o suprafață de 50 mp”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile.

Foto: ISU Neamț