Incendiu puternic la Dobreni: o gospodărie distrusă după șase ore de intervenție a pompierilor

Un incendiu de amploare a izbucnit în noaptea trecută în comuna Dobreni, mobilizând zeci de pompieri și mai multe echipaje de intervenție. Flăcările au mistuit o gospodărie întreagă, iar intervenția pentru stingerea focului a durat aproximativ șase ore.

Alarma a fost dată la ora 22:10, printr-un apel la 112, iar la fața locului au fost trimise forțe importante de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț: patru autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenții la înălțime, o ambulanță SMURD și o autocisternă. În sprijin au intervenit și echipaje ale SVSU Dobreni, SVSU Bodești, polițiști din cadrul IPJ, precum și o autocisternă de la Detașamentul Târgu-Neamț.

Flăcări generalizate și risc de extindere

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent, cuprinzând acoperișul și interiorul unui ansamblu de locuințe format din două case și mai multe anexe gospodărești. Exista un risc major ca focul să se extindă și la construcțiile din vecinătate.

Persoanele aflate în locuință au reușit să se auto-evacueze înainte de sosirea echipajelor de intervenție, astfel că nu s-au înregistrat victime și nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pericol de explozie: trei butelii scoase din flăcări

Intervenția a fost îngreunată de riscurile existente în interiorul gospodăriei. Pompierii au reușit să evacueze trei butelii care prezentau pericol de explozie, prevenind astfel o posibilă tragedie.

În urma incendiului, au ars acoperișul construcțiilor pe o suprafață de aproximativ 1.200 de metri pătrați, bunurile din interior, precum și un sistem de panouri solare.

Potrivit primelor concluzii ale ISU Neamț, incendiul ar fi fost provocat de efectul termic al curentului electric.

După lichidarea focului, la locul intervenției a rămas un echipaj de pompieri pentru monitorizarea zonei și prevenirea reaprinderii.