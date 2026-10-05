Incendiu puternic într-o gospodărie din Costișa: au ars locuința și anexele

Un incendiu izbucnit duminică seară, 4 octombrie, într-o gospodărie din satul Frunzeni, comuna Costișa, a cuprins locuința și mai multe anexe. Flăcările au distrus construcțiile pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și bunurile aflate în interior.

Alarma s-a dat la ora 21:26. La intervenție au participat pompierii de la Punctul de lucru Roznov și Detașamentul Piatra-Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Costișa și polițiștii. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat, existând riscul să se extindă la o locuință din apropiere.

Persoanele aflate în casă s-au evacuat singure. O femeie în vârstă de 65 de ani, care suferise un atac de panică, a fost asistată de echipajul SMURD, dar a refuzat transportul la spital.

În incendiu au murit un porc și zece păsări. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii focului a fost jarul căzut din sistemele de încălzire.

Valentin Bălănescu