Incendiu puternic în Ștefan cel Mare. Flăcările sau extins la încă două locuințe.

de Popa Denisa

O intervenție de amploare a avut loc pe 26 mai în comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț, după ce un incendiu izbucnit la o clădire veche s-a extins și a afectat mai multe gospodării învecinate.

Incendiul ar fi pornit de la fosta Casă a Învățătorului. Flăcările au cuprins inițial locuința de la care a izbucnit focul, apoi s-au extins la o casă aflată în imediata apropiere.

Din cauza vântului puternic, incendiul a fost purtat și la distanță, ajungând la o a treia locuință situată la aproximativ două curți distanță, în zona din apropierea Căminului Cultural. Aici, flăcările au afectat parțial acoperișul.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

Cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită de autorități.

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
PSD și AUR, tot mai apropiați: legea care blochează vânzarea companiilor de stat până în 2027, adoptată în Parlament
Cum îți poți construi propria afacere ca femeie, chiar de acasă
