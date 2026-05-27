Incendiu puternic în Ștefan cel Mare. Flăcările sau extins la încă două locuințe.

O intervenție de amploare a avut loc pe 26 mai în comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț, după ce un incendiu izbucnit la o clădire veche s-a extins și a afectat mai multe gospodării învecinate.

Incendiul ar fi pornit de la fosta Casă a Învățătorului. Flăcările au cuprins inițial locuința de la care a izbucnit focul, apoi s-au extins la o casă aflată în imediata apropiere.

Din cauza vântului puternic, incendiul a fost purtat și la distanță, ajungând la o a treia locuință situată la aproximativ două curți distanță, în zona din apropierea Căminului Cultural. Aici, flăcările au afectat parțial acoperișul.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

Cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită de autorități.