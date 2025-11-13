Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Incendiu provocat de un scurtcircuit la o casă din municipiul Roman

de Sofronia Gabi

Incendiu provocat de un scurtcircuit la o casă din municipiul RomanO locuință din municipiul Roman a fost afectată de un incendiu care a izbucnit pe 12 noiembrie, aproape de miezul nopții. Evenimentul nedorit a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, fiind înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 23:00. Forțele de intervenție au fost solicitate pe strada Fănel Ciupitu. Au plecat la drum militari și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman, voluntari de la SVSU Roman și polițiști de la IPJ Neamț.

La sosirea salvatorilor incendiul se manifesta în interiorul unei camere existând posibilitatea propagării la întreaga locuință. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea flăcărilor, în urma cărora au ars diferite obiecte dintr-o cameră, mobilier, materiale textile, două uși din lemn și aproximativ 10 mp din tavanul din lemn al încăperii. „Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul electric”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Din fericire evenimentul nedorit nu s-a soldat cu victime omenești.

FOTO: ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Piatra-Neamț. Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice cu tombolă
Botoșani. Gaură de 3,5 milioane de lei la bugetul statului la păcănele

