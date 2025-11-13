Incendiu provocat de un scurtcircuit la o casă din municipiul Roman

O locuință din municipiul Roman a fost afectată de un incendiu care a izbucnit pe 12 noiembrie, aproape de miezul nopții. Evenimentul nedorit a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, fiind înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 23:00. Forțele de intervenție au fost solicitate pe strada Fănel Ciupitu. Au plecat la drum militari și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman, voluntari de la SVSU Roman și polițiști de la IPJ Neamț.

La sosirea salvatorilor incendiul se manifesta în interiorul unei camere existând posibilitatea propagării la întreaga locuință. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea flăcărilor, în urma cărora au ars diferite obiecte dintr-o cameră, mobilier, materiale textile, două uși din lemn și aproximativ 10 mp din tavanul din lemn al încăperii. „Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul electric”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Din fericire evenimentul nedorit nu s-a soldat cu victime omenești.

FOTO: ISU Neamț