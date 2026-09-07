Incendiu la un bloc din Roman – mai multe persoane au fost evacuate

Un incendiu a afectat un apartament de la parterul unui bloc de locuințe de pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Roman. Incidentul a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 pe 7 septembrie, în jurul orei 19:10. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman și IPJ.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta în interiorul bucătăriei apartamentului, în zona aparatului de gătit. „Trei persoane, dintre care doi copii, s-au autoevacuat, iar un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost evacuat de pompieri. Nici o persoană nu a necesitat îngrijiri medicale”, anunță ISU Neamț.

Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars bunurile un vas pentru gătit și hota. Cauza probabilă de producere a evenimentului nedorit a fost nesupravegherea aparatului de gătit lăsat în funcțiune.

(G. S.)

Foto ilustrativă: arhivă