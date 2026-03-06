Incendiu la un autoturism aflat în mers la Roman

Un autoturism a luat foc în timp ce se afla în mers, joi, 5 martie, pe Bulevardul Republicii din municipiul Roman.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, alarma a fost dată printr-un apel la 112, iar la intervenție au fost trimise echipaje de la Detașamentul de Pompieri Roman, alături de polițiști.
Până la sosirea salvatorilor, mașina fusese oprită, iar șoferița, o tânără în vârstă de 23 de ani, reușise să se autoevacueze în siguranță, fără a fi rănită.
Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, care se manifesta generalizat la compartimentul motor al autoturismului.
Cauza probabilă a izbucnirii focului a fost un scurtcircuit electric.
Foto: ISU Neamț