Incendiu la un autoturism aflat în mers la Roman

Un autoturism a luat foc în timp ce se afla în mers, joi, 5 martie, pe Bulevardul Republicii din municipiul Roman.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, alarma a fost dată printr-un apel la 112, iar la intervenție au fost trimise echipaje de la Detașamentul de Pompieri Roman, alături de polițiști.

Până la sosirea salvatorilor, mașina fusese oprită, iar șoferița, o tânără în vârstă de 23 de ani, reușise să se autoevacueze în siguranță, fără a fi rănită.

Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, care se manifesta generalizat la compartimentul motor al autoturismului.

Cauza probabilă a izbucnirii focului a fost un scurtcircuit electric.

Foto: ISU Neamț