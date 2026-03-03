Incendiu la un atelier de prelucrare a lemnului din Bălțătești

Un incendiu a izbucnit luni, 2 martie, într-o gospodărie din comuna Bălțătești, satul Valea Seacă, flăcările cuprinzând acoperișul unui atelier de prelucrare a lemnului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Potrivit ISU Neamț, alarma s-a dat în jurul orei 14:00, prin apel la 112, iar la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Târgu Neamț, alături de voluntarii SVSU Bălțătești și echipaje ale IPJ.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul construcției, existând pericolul ca flăcările să se extindă la un adăpost de animale și la un depozit de lemne aflate în apropiere. Până la sosirea pompierilor, animalele au fost evacuate.

În urma incendiului au ars aproximativ 70 de metri pătrați din acoperișul atelierului, iar mai multe aparate și utilaje folosite pentru prelucrarea lemnului au fost deteriorate.

Cauza probabilă a incendiului a fost nerespectarea normelor de siguranță în utilizarea unui aparat de sudură.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț