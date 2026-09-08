Incendiu la Țibucani – un bărbat a ajuns la spital cu arsuri

Un bărbat de 77 de ani din localitatea Țibucani, a suferit arsuri în urma unui incendiu care i-a afectat locuința. Evenimentul nedorit a avut loc pe 7 septembrie și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 14:45, militarii fiind solicitați în localitatea Țibucanii de Jos. Au intervenit forțe de la Detașamentul de pompieri Târgu Neamț și SVSU Țibucani.

„Din interiorul locuinței s-a autoevacuat un bărbat în vârstă de 77 de ani, care prezenta arsuri la nivelul membrului superior stâng. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD și ulterior transportat la spital”, anunță ISU Neamț. La sosirea primului echipaj de intervenție, incendiul se manifesta la acoperișul și interiorul a două încăperi, bucătărie și magazie, existând posibilitatea generalizării la întreaga construcție.

Până la final flăcările au mistuit acoperișul locuinței pe o suprafață de 130 mp și bunurile din interiorul celor două încăperi, respectiv mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile, articole de uz casnic și gospodăresc. La final specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că totul a fost generat de nesupravegherea aparatului de gătit lăsat în funcțiune.

FOTO ISU Neamț