Incendiu la Târgu Neamț. Un bărbat a fost găsit carbonizat în locuința cuprinsă de flăcări

O persoană și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit, marți seara, 24 februarie, într-o locuință din orașul Târgu Neamț.

Potrivit ISU Neamț, alarma s-a dat la ora 23:26, când pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o casă de pe strada Căprioara, din satul Humulești. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, precum și echipaje ale IPJ.

La sosirea forțelor de intervenție, flăcările cuprinseseră întreaga locuință, incendiul manifestându-se generalizat atât la nivelul acoperișului, cât și în interiorul casei. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea focului.

„Concomitent cu misiunea pentru stingerea incendiului s-a acționat și pentru căutarea persoanelor aflate în interiorul locuinței. Din păcate, în interiorul unei camere (bucătărie) a fost găsit trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de aproximativ 88 de ani”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic generat de un aparat de gătit lăsat în funcțiune și nesupravegheat.

Foto-video: ISU Neamț