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Incendiu la Târgu-Neamț: cinci capre și 20 de păsări au pierit într-o gospodărie

editor
de editor

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 14 spre 15 august, într-o gospodărie de pe strada B. P. Hașdeu din orașul Târgu-Neamț. Pompierii au fost alertați printr-un apel la 112, la ora 02:03.

La intervenție au fost trimise echipaje de la Detașamentul de Pompieri Târgu-Neamț, precum și polițiști. La sosirea salvatorilor, flăcările cuprinseseră în totalitate un adăpost pentru animale și un spațiu destinat depozitării plantelor furajere, existând pericolul extinderii focului la construcțiile învecinate.

În paralel cu acțiunea de localizare a incendiului, pompierii au reușit să evacueze două capre și 18 păsări din adăpostul cuprins de flăcări.

În urma incendiului au ars acoperișul adăpostului pentru animale, pe o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați, cinci capre și 20 de păsări. De asemenea, focul a distrus circa 120 de baloți de fân, precum și scule și unelte de uz gospodăresc.

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Imagini: ISU Neamț

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editor
editor
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