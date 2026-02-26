Incendiu la Păstrăveni. Un autoturism s-a făcut scrum de la un scurtcircuit

Un bărbat din localitatea Păstrăveni a rămas fără mașină după ce vehiculul s-a aprins și a ars ca o torță din cauza unui scurtcircuit electric. S-a întâmplat pe 25 februarie, pompierii fiind alertați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 21:26. Forțele de intervenție au fost anunțate că autoturismul este parcat în garaj, dar până la sosirea salvatorilor proprietarul a reușit să scoată mașina.

„La sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul electric”, anunță ISU Neamț. Din fericire incidentul nu s-a soldat cu victime dar pierderile materiale sunt consistente.

FOTO ISU Neamț