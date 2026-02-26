Social NeamțACTUALITATESOCIAL

Incendiu la Păstrăveni. Un autoturism s-a făcut scrum de la un scurtcircuit

de Sofronia Gabi

Un bărbat din localitatea Păstrăveni a rămas fără mașină după ce vehiculul s-a aprins și a ars ca o torță din cauza unui scurtcircuit electric. S-a întâmplat pe 25 februarie, pompierii fiind alertați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 21:26. Forțele de intervenție au fost anunțate că autoturismul este parcat în garaj, dar până la sosirea salvatorilor proprietarul a reușit să scoată mașina.

Incendiu la Păstrăveni. Un autoturism s-a făcut scrum de la un scurtcircuitLa sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul electric”, anunță ISU Neamț. Din fericire incidentul nu s-a soldat cu victime dar pierderile materiale sunt consistente.

FOTO ISU Neamț

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
FOTO. Dublă aniversare pentru clubul Rugby Club Venus RIFIL
Suceava: Bărbat reținut de polițiști pentru că și-a sechestrat soția și fiica

