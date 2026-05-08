Incendiu la o pensiune din Tarcău

de Popa Denisa

Un incendiu a izbucnit, vineri după-amiază, 8 mai, la o pensiune din satul Cazaci, comuna Tarcău, după ce acoperișul clădirii a fost cuprins de flăcări în zona coșului de fum.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, alarma s-a dat la ora 14:06, printr-un apel la 112, iar pompierii au fost solicitați să intervină de urgență pentru stingerea incendiului izbucnit la pensiunea cu un etaj și mansardă.

La fața locului au fost mobilizate echipaje și autospeciale de la SVSU Tarcău, SVSU Bicaz, Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale IPJ.

În momentul sosirii salvatorilor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, în jurul coșului de fum, însă flăcările au fost rapid localizate de echipajul SVSU Bicaz, împiedicând extinderea acestora la întreaga construcție.

Pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului, iar în urma acestuia au fost distruși aproximativ 30 de metri pătrați din acoperiș.

Din interiorul clădirii s-a autoevacuat o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani. Aceasta a fost evaluată de echipajul SMURD ajuns la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un coș de fum deteriorat.

Foto: ISU Neamț

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
