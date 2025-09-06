Un incendiu a afectat un operator economic din comuna Botești care are ca obiect de activitate producerea peleților. Evenimentul nedorit a avut loc pe 5 septembrie și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 16:23. Au intervenit militarii de la Detașamentul de pompieri Roman și voluntarii de la SVSU Botești. La sosirea pompierilor incendiul se manifesta la o instalație de fabricare a peleților și la materia primă aflată în imediata apropiere, existând posibilitatea propagării la construcția în care erau depozitate și materiale finite.

„Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars instalația de fabricare a peleților și aproximativ 200 kg de rumeguș lemn. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost fumatul în locuri nepermise/neamenajate”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Din fericire nu au fost înregistrate victime, dar pagubele sunt importante.

(G. S.)