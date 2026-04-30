ACTUALITATENEAMȚ

Incendiu la o casă din Stănița. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

de Popa Denisa

Un incendiu izbucnit miercuri dimineață, 30 aprilie, la o locuință din satul Poienile Oancei, comuna Stănița, a mobilizat pompierii și echipajele de intervenție, după ce flăcările au cuprins podul casei. Două persoane au fost asistate medical la fața locului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, alarma s-a dat în jurul orei 8:15, când pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea incendiului. La fața locului au ajuns echipaje de la SVSU Stănița, Detașamentul de Pompieri Roman, precum și polițiști din cadrul IPJ.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta în podul locuinței, în jurul coșului de fum, existând riscul ca flăcările să se extindă la întreaga casă.

Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul înainte ca acesta să producă pagube mai mari. În urma incidentului, au ars aproximativ opt metri pătrați din acoperișul casei, precum și plafonul din jurul coșului de fum.

„Două persoane, o femeie în vârstă de 78 de ani și un bărbat în vârstă de 53 de ani, cu atacuri de panică și ușoare intoxicații cu fum au fost asistate medical de echipajul SMURD la locul evenimentului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic cauzat de coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
