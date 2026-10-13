Incendiu la o casă din Răucești. Locuința a ars în totalitate

Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marți, 13 octombrie, la o casă din satul Săvești, comuna Răucești. Un bărbat s-a autoevacuat din locuință și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Alarma s-a dat la ora 00:10, printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Târgu Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Răucești și polițiștii.

„La sosirea primului echipaj de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la o locuință. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia a ars construcția cu suprafața de 40 mp cu bunurile din interiorul acesteia”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic generat de coșul de fum, care nu era protejat corespunzător față de materialele combustibile.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț