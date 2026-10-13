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Incendiu la o casă din Răucești. Locuința a ars în totalitate

de Popa Denisa

Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marți, 13 octombrie, la o casă din satul Săvești, comuna Răucești. Un bărbat s-a autoevacuat din locuință și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Alarma s-a dat la ora 00:10, printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Târgu Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Răucești și polițiștii.Incendiu la o casă din Răucești. Locuința a ars în totalitate

La sosirea primului echipaj de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la o locuință. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia a ars construcția cu suprafața de 40 mp cu bunurile din interiorul acesteia”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic generat de coșul de fum, care nu era protejat corespunzător față de materialele combustibile.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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