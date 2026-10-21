Incendiu la o casă din Gâdinți. Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale

Un bărbat în vârstă de 57 de ani a suferit arsuri ușoare la mâini în urma unui incendiu izbucnit într-o casă din comuna Gâdinți. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportul la spital.

Pompierii au fost solicitați să intervină la ora 16:29, printr-un apel la 112. La fața locului au ajuns echipaje de la Detașamentul de pompieri Roman, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Gâdinți și Poliție.

Persoanele aflate în locuință au reușit să iasă din casă înainte de sosirea pompierilor.

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta în interiorul unei camere, existând posibilitatea propagării la întreaga locuință. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars obiecte de mobilier, materiale textile, tâmplăria din pvc aferentă unei ferestre, obiecte de uz casnic și o ușă din lemn. De asemenea s-au degradat 40 mp din tavanul locuinței, trei uși interioare și alte bunuri din interior”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Potrivit pompierilor, incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit electric produs de un aparat de încălzire defect.

Foto: ISU Neamț