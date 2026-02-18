Social NeamțACTUALITATESOCIAL

Incendiu la o casă din comuna Pipirig

de Sofronia Gabi

Locuința unei familii din satul Stânca, comuna Pipirig, a fost afectată de un incendiu care a avut loc pe 18 februarie. Forțele de intervenție au fost solicitate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 12:50. Au intervenit voluntarii de la SVSU Pipirig și militarii de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț. La sosirea acestora incendiul se manifesta la acoperișul casei.Incendiu la o casă din comuna Pipirig

Pompierii voluntari au ajuns primii la locul evenimentului și au intervenit pentru localizarea incendiului, limitând propagarea acestuia la întreaga locuință. Forțele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului în urma căruia au ars 10 mp din tavanul unei camere și 10 mp din astereala din lemn a acoperișului”, anunță ISU Neamț. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic cauzat de coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile. Din fericire nu au fost victime.

FOTO ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
