Social NeamțACTUALITATESOCIAL

Incendiu la Hanul Ancuței – un bărbat a avut nevoie de ajutor medical

de Sofronia Gabi

Un incendiu provocat de un aragaz nesupravegheat a mistuit bucătăria de vară dintr-o gospodărie din localitatea Hanul Ancuței, comuna Tupilați. Forțele de intervenție au fost anunțate prin apel la numărul unic de urgență 112 pe 2 martie, în jurul orei 10:35. Au intervenit salvatori de la Detașamentul de pompieri Roman, SVSU Tupilați și Războieni. „La sosirea pompierilor incendiul se manifesta în interiorul și la acoperișul unei anexe gospodărești (bucătărie de vară) cu posibilitatea propagării la locuința aflată în imediata apropiere. Din interiorul anexei a fost evacuată o butelie ce prezenta risc de explozie”, anunță ISU Neamț.

Salvatorii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars aproximativ 20 mp din acoperișul construcției și bunurile din interiorul acesteia, mobilier, materiale textile, obiecte de uz casnic. „Un bărbat în vârstă de 63 de ani, cu ușoare intoxicații cu fum, a fost asistat medical de echipajul SMURD la locul evenimentului”, mai arată sursa citată. La final specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că aparatul de gătit în funcţiune lăsat nesupravegheat a fost cauza probabilă de producere a incendiului.

FOTO ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Iași. Percheziții într-un dosar cu acuze de trafic de persoane

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Iași. Percheziții într-un dosar cu acuze de trafic de persoane

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și...
Social Neamț

Neamț. Ziua Informării Preventive în lăcașurile de cult

După oficierea Sfintei Liturghii de duminică, 1 martie, în...
EDUCATIE

Educație. Începe evaluarea în vederea înscrierii copiilor la clasa pregătitoare

În perioada 31 martie - 6 mai 2026, părinții/...
NEAMȚ

Neamț. Amenzi de peste 110.000 de lei într-un week-end

În perioada 28 februarie - 1 martie, polițiștii au...
Infracțional Neamț

Tânăr reținut după ce și-a rupt brățara de monitorizare și i-a dat foc

Un tânăr în vârstă de 25 de ani din...

Categorii

INFRACȚIONAL

Iași. Percheziții într-un dosar cu acuze de trafic de persoane

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și...
Social Neamț

Neamț. Ziua Informării Preventive în lăcașurile de cult

După oficierea Sfintei Liturghii de duminică, 1 martie, în...
EDUCATIE

Educație. Începe evaluarea în vederea înscrierii copiilor la clasa pregătitoare

În perioada 31 martie - 6 mai 2026, părinții/...
NEAMȚ

Neamț. Amenzi de peste 110.000 de lei într-un week-end

În perioada 28 februarie - 1 martie, polițiștii au...
Infracțional Neamț

Tânăr reținut după ce și-a rupt brățara de monitorizare și i-a dat foc

Un tânăr în vârstă de 25 de ani din...
ECONOMIE

Titluri de stat FIDELIS. Ce dobânzi acordă statul de Mărțișor

Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea titlurilor de stat FIDELIS,...
ACTUALITATE

Când se achită pensiile pentru luna martie

Plata pensiilor aferente lunii martie a avut o întârziere...
ACTUALITATE

Bacău. Incendiu la o casă din Onești, izbucnit din cauza unui scurtcircuit

Un incendiu a izbucnit duminică dimineața, 1 martie, în...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale