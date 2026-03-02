Incendiu la Hanul Ancuței – un bărbat a avut nevoie de ajutor medical

Un incendiu provocat de un aragaz nesupravegheat a mistuit bucătăria de vară dintr-o gospodărie din localitatea Hanul Ancuței, comuna Tupilați. Forțele de intervenție au fost anunțate prin apel la numărul unic de urgență 112 pe 2 martie, în jurul orei 10:35. Au intervenit salvatori de la Detașamentul de pompieri Roman, SVSU Tupilați și Războieni. „La sosirea pompierilor incendiul se manifesta în interiorul și la acoperișul unei anexe gospodărești (bucătărie de vară) cu posibilitatea propagării la locuința aflată în imediata apropiere. Din interiorul anexei a fost evacuată o butelie ce prezenta risc de explozie”, anunță ISU Neamț.

Salvatorii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars aproximativ 20 mp din acoperișul construcției și bunurile din interiorul acesteia, mobilier, materiale textile, obiecte de uz casnic. „Un bărbat în vârstă de 63 de ani, cu ușoare intoxicații cu fum, a fost asistat medical de echipajul SMURD la locul evenimentului”, mai arată sursa citată. La final specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că aparatul de gătit în funcţiune lăsat nesupravegheat a fost cauza probabilă de producere a incendiului.

FOTO ISU Neamț