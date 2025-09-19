Știre inițială. Incendiu la etajul al treilea al unui bloc din Piatra Neamț

Actualizare: „Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că se degajă fum dintr-un apartament situat la al treilea etaj.

În interiorul apartamentului nu se afla nicio persoană. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, ce s-a manifestat la nivelul hotei din bucătăria apartamentului. Au ars hota și articole de uz casnic ce se aflau lângă aparatul de gătit”, precizează comunicatul ISU Neamț.

O femeie de 26 de ani a avut un atac de panică, primind îngrijiri la fața locului.

Știre inițială: În aceste momente, forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț intervin la un incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc de locuințe de pe Bulevardul 9 Mai din municipiul Piatra-Neamț.

Echipajele sosite la fața locului acționează pentru stingerea flăcărilor și limitarea propagării acestora la celelalte apartamente.

Vom reveni cu informații când acestea vor fi disponibile.

Denisa POPA