ACTUALITATENEAMȚSocial Neamț

Incendiu la Borlești. Un bărbat a suferit arsuri

de Sofronia Gabi

Un puternic incendiu a afectat gospodăria unei familii din localitatea Borlești. S-a întâmplat în dimineața de 25 februarie, înainte de ivirea zorilor, la ora 04:56, când au fost anunțați și militarii din cadrul ISU Neamț. Au intervenit forțe de la Punctul de lucru Roznov (o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD), Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț (o autospecială de stingere și un autocamion) și SVSU Borlești.

Persoanele aflate în locuință s-au autoevacuat până la până la sosirea forțelor de intervenție. Un bărbat în vârstă de 78 de ani, cu arsuri la nivelul feței și unui membru superior, a fost preluat de echipajul SMURD pentru îngrijiri medicale. Ulterior bărbatul a fost preluat de un echipaj de la SAJ care l-a transportat la spital”, anunță ISU Neamț.

Incendiu la Borlești. Un bărbat a suferit arsuriLa sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la acoperișul unei case, existând posibilitatea propagării la întreaga construcție dar și la alte construcții din vecinătate. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars acoperișul construit din lemn și acoperit cu tablă pe o suprafață de 200 mp și bunuri din interiorul camerei centralei și dintr-o magazie. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic cauzat de un conductor electric defect.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Bărbat găsit spânzurat în Țibucani. Poliția a deschis dosar penal

Ultima ora

ACTUALITATE

Bărbat găsit spânzurat în Țibucani. Poliția a deschis dosar penal

Un bărbat de 59 de ani a fost găsit...
INFRACȚIONAL

Iași. Înșelăciune de proporții cu cupoane de călătorie pentru pensionari

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au finalizat...
SOCIAL

Piatra Neamț. Locuință distrusă în incendiu. O persoană salvată din casa în flăcări de un militar de la ISU Neamț aflat în timpul liber

Casa unei familii de pe strada Tiparului din Piatra...
SOCIAL

Revin ninsorile. Meteorologii anunță viscol în zona montană

Meteorologii au emis informare de precipitații sub formă de...
ACTUALITATE

Incendiu la Târgu Neamț. Un bărbat a fost găsit carbonizat în locuința cuprinsă de flăcări

O persoană și-a pierdut viața în urma unui incendiu...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale