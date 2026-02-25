Incendiu la Borlești. Un bărbat a suferit arsuri

Un puternic incendiu a afectat gospodăria unei familii din localitatea Borlești. S-a întâmplat în dimineața de 25 februarie, înainte de ivirea zorilor, la ora 04:56, când au fost anunțați și militarii din cadrul ISU Neamț. Au intervenit forțe de la Punctul de lucru Roznov (o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD), Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț (o autospecială de stingere și un autocamion) și SVSU Borlești.

„Persoanele aflate în locuință s-au autoevacuat până la până la sosirea forțelor de intervenție. Un bărbat în vârstă de 78 de ani, cu arsuri la nivelul feței și unui membru superior, a fost preluat de echipajul SMURD pentru îngrijiri medicale. Ulterior bărbatul a fost preluat de un echipaj de la SAJ care l-a transportat la spital”, anunță ISU Neamț.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la acoperișul unei case, existând posibilitatea propagării la întreaga construcție dar și la alte construcții din vecinătate. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars acoperișul construit din lemn și acoperit cu tablă pe o suprafață de 200 mp și bunuri din interiorul camerei centralei și dintr-o magazie. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic cauzat de un conductor electric defect.