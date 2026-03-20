BACĂU

Incendiu într-un bloc din Bacău: o femeie a murit, zeci de locatari evacuați

de Vlad Bălănescu

Un incendiu puternic izbucnit, aseară, într-un bloc de locuințe de pe strada Mircea Eliade din municipiul Bacău, în zona CORA, s-a soldat cu moartea unei femei și evacuarea a zeci de persoane.

Focul a cuprins un apartament situat la etajul 4, intervenția pompierilor desfășurându-se contracronometru. La fața locului au fost trimise de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Echipajele au acționat simultan pentru evacuarea locatarilor, localizarea și lichidarea incendiului, dar și pentru a împiedica extinderea flăcărilor la apartamentele învecinate. Potrivit ISU Bacău, aproximativ 100 de persoane s-au autoevacuat, iar alte 6 au fost scoase din imobil de pompieri.

Incendiul a fost lichidat, însă în urma acestuia au ars bunuri din apartamentul afectat și aproximativ 100 de metri pătrați din acoperiș. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea focului la restul locuințelor.

Două persoane intoxicate cu fum au fost preluate de echipajele SAJ și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe.

Din păcate, în apartamentul de la care a pornit incendiul a fost găsită decedată o femeie, în vârstă de aproximativ 58 de ani. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.( F.C.)

Autor:

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Anunț finalizare proiect. Digitalizarea întreprinderii TRIALTERN S.R.L.
Anunț privind vânzarea bunurilor imobile

Ultima ora

Infracțional Neamț

Accident cu un copil rănit în Piatra Neamț și șofer prins cu permisul suspendat la Târgu Neamț

Două incidente grave au avut loc pe 19 martie...
Infracțional Neamț

Controale dure în trafic și la transportul de lemn în Neamț. Zeci de amenzi și permise reținute

Polițiștii din județul Neamț au desfășurat acțiuni ample în...
ACTUALITATE

Bărbat reținut după ce ar fi furat o bicicletă

Un bărbat din Piatra Neamț a fost reținut de...
Justiţie Neamţ

Neamț. Daune de 200.000 de lei după o bătaie cruntă

Doi tineri, de 26, respectiv 14 ani, au fost...
Justiţie Neamţ

Primul proces în dosarul primarului Ioan Filip. Doi funcționari din Primăria Zănești au recunoscut acuzele DNA

Cercetările efectuate de DNA în dosarul în care primarul...

