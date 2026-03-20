Incendiu într-un bloc din Bacău: o femeie a murit, zeci de locatari evacuați

Un incendiu puternic izbucnit, aseară, într-un bloc de locuințe de pe strada Mircea Eliade din municipiul Bacău, în zona CORA, s-a soldat cu moartea unei femei și evacuarea a zeci de persoane.

Focul a cuprins un apartament situat la etajul 4, intervenția pompierilor desfășurându-se contracronometru. La fața locului au fost trimise de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Echipajele au acționat simultan pentru evacuarea locatarilor, localizarea și lichidarea incendiului, dar și pentru a împiedica extinderea flăcărilor la apartamentele învecinate. Potrivit ISU Bacău, aproximativ 100 de persoane s-au autoevacuat, iar alte 6 au fost scoase din imobil de pompieri.

Incendiul a fost lichidat, însă în urma acestuia au ars bunuri din apartamentul afectat și aproximativ 100 de metri pătrați din acoperiș. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea focului la restul locuințelor.

Două persoane intoxicate cu fum au fost preluate de echipajele SAJ și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe.

Din păcate, în apartamentul de la care a pornit incendiul a fost găsită decedată o femeie, în vârstă de aproximativ 58 de ani. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.( F.C.)