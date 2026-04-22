Incendiu într-un apartament din Piatra Neamț cauzat de o lumânare

O lumânare lăsată nesupravegheată a cauzat un incendiu într-un apartament de pe strada Privighetorii din Piatra Neamț. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț pe 22 aprilie, în jurul orei 07:30. Au intervenit forțe și mijloace de Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și IPJ. „La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta în balconul unui apartament situat la primul etaj. În apartament se aflau trei persoane care s-au autoevacuat. Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale”, anunță ISU Neamț.

Până la stingerea flăcărilor au ars materiale textile amplasate în balcon și s-au deteriorat ferestrele de la balcon și de la o cameră. „Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spații închise (lumânare lăsată nesupravegheată). Nu a fost necesară evacuarea locatarilor din bloc”, mai arată sursa citată.

FOTO ISU Neamț