Incendiu la Mănăstirea Nechit. Arde acoperișul unei chilii
Incendiu într-o gospodărie din Pipirig. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri

de Popa Denisa

Incendiu la Mănăstirea Nechit. Arde acoperișul unei chiliiUn bărbat în vârstă de 54 de ani a ajuns la spital cu arsuri, după ce un incendiu i-a cuprins gospodăria din comuna Pipirig, vineri dimineață, 3 octombrie. Victima a suferit arsuri la un braț și un picior și a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportată la Centrul de Primiri Urgențe Târgu Neamț.

Potrivit ISU Neamț, alarma a fost dată la ora 10:05, iar la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Târgu-Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Pipirig, precum și echipaje de la SAJ și IPJ.

„La sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta cu degajări de fum la o anexă (camera centralei) existând pericolul de extindere la întreaga gospodărie. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars bunuri din interiorul anexei (aparate electrocasnice, articole de uz casnic, mobilier, materiale textile)”, au declarat reprezentanții ISU Neamț .

Ancheta preliminară arată că focul ar fi fost provocat de utilizarea focului deschis în spații închise.

Denisa POPA

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
