Incendiu într-o gospodărie din Onești, de la o lumânare

O lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată în interiorul unei încăperi este un incendiu în așteptare, O demonstrează, încă o dată, incendiul izbucnit într-o gospodărie din orașul Onești, joi, 8 octombrie, după-amiază.

„Pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină astăzi, 8 octombrie 2026, în municipiul Onești, pe strada Calea Mărășești, în urma unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.

La locul solicitării s-a deplasat un echipaj cu o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

Incendiul a fost localizat, fiind înlăturat pericolul de propagare la construcțiile învecinate.

Din primele informații nu sunt raportate victime„, a transmis sublocotenent Ancuța Socaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău.

Construcția s-a făcut scrum, în ciuda eforturilor făcute de pompierii militari, care au concluzionat, la finalul intervenției:

„Cauza probabilă: foc deschis în spații închise„.

Video: ISU Bacău