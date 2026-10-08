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Incendiu într-o gospodărie din Onești, de la o lumânare

de Croitoru Angela

O lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată în interiorul unei încăperi este un incendiu în așteptare, O demonstrează, încă o dată, incendiul izbucnit într-o gospodărie din orașul Onești, joi, 8 octombrie, după-amiază.

Pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină astăzi, 8 octombrie 2026, în municipiul Onești, pe strada Calea Mărășești, în urma unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.

La locul solicitării s-a deplasat un echipaj cu o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

Incendiul a fost  localizat, fiind înlăturat  pericolul  de propagare la construcțiile învecinate.

Din primele informații nu sunt raportate victime, a transmis sublocotenent Ancuța Socaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău.

Construcția s-a făcut scrum, în ciuda eforturilor făcute de pompierii militari, care au concluzionat, la finalul intervenției:

Cauza probabilă: foc deschis în spații închise.

Video: ISU Bacău

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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