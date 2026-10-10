Incendiu în comuna Tazlău – o locuință și două anexe s-au făcut scrum de la un scurtcircuit

O familie din localitatea Tazlău a rămas fără agoniseala de-o viață în urma unui incendiu devastator în care s-au transformat în scrum casa, bucătăria de vară și un adăpost pentru animale. S-a întâmplat pe 10 octombrie, militarii din cadrul ISU Neamț fiind solicitați în ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 12:30.

Au intervenit forțe și mijloace de la SVSU Tazlău, Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și IPJ. La sosirea primului echipaj de intervenție al SVSU, incendiul se manifesta generalizat la o locuință (cu regim de înălțime P+1) și la două anexe gospodărești.

„Persoanele aflate în locuință s-au autoevacuat, nefiind necesară acordarea de îngrijiri medicale nici uneia dintre acestea. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. În urma evenimentului, cele trei construcții au fost distruse, împreună cu bunurile aflate în interiorul acestora: locuința, bucătăria de vară și un adăpost pentru animale, utilizat ca spațiu de depozitare”, anunță ISU Neamț. La final s-a stabilit că dezastrul a fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuitul electric.

FOTO ISU Neamț

(G. S.)