Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Incendiu în comuna Tazlău – o locuință și două anexe s-au făcut scrum de la un scurtcircuit

de Sofronia Gabi

O familie din localitatea Tazlău a rămas fără agoniseala de-o viață în urma unui incendiu devastator în care s-au transformat în scrum casa, bucătăria de vară și un adăpost pentru animale. S-a întâmplat pe 10 octombrie, militarii din cadrul ISU Neamț fiind solicitați în ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 12:30.

Au intervenit forțe și mijloace de la SVSU Tazlău, Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și IPJ. La sosirea primului echipaj de intervenție al SVSU, incendiul se manifesta generalizat la o locuință (cu regim de înălțime P+1) și la două anexe gospodărești.

Incendiu în comuna Tazlău – o locuință și două anexe s-au făcut scrum de la un scurtcircuit

Persoanele aflate în locuință s-au autoevacuat, nefiind necesară acordarea de îngrijiri medicale nici uneia dintre acestea. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. În urma evenimentului, cele trei construcții au fost distruse, împreună cu bunurile aflate în interiorul acestora: locuința, bucătăria de vară și un adăpost pentru animale, utilizat ca spațiu de depozitare”, anunță ISU Neamț. La final s-a stabilit că dezastrul a fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuitul electric.Incendiu în comuna Tazlău – o locuință și două anexe s-au făcut scrum de la un scurtcircuit Incendiu în comuna Tazlău – o locuință și două anexe s-au făcut scrum de la un scurtcircuit

FOTO ISU Neamț

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Accident rutier în municipiul Huși – un copil a fost rănit
Accident rutier în municipiul Huși – un copil a fost rănit

Ultima ora

Poate te interesează...

Mai mult
    ACTUALITATE

    Accident rutier în municipiul Huși – un copil a fost rănit

    Un accident de circulație soldat cu rănirea unui minor în vârstă de 8...
    Stiri fierbinti

    FOTO. Accident devastator la Oltenești, județul Vaslui – o femeie și-a pierdut viața, o alta are o mână amputată

    O femeia și-a pierdut viața, o alta a fost transportată cu elicopterul SMURD...
    INFRACȚIONAL

    Bacău. Percheziții pentru identificarea unor tâlhari – trei bărbați au fost arestați

    Trei bărbați cu vârste de 22, 23, respectiv 30 de ani, au fost...
    ACTUALITATE

    98 de sancțiuni aplicate de polițiști pe DN2. Un șofer a fost prins băut la volan

    Polițiștii nemțeni au aplicat 98 de sancțiuni contravenționale în urma unei acțiuni desfășurate...
    INFRACȚIONAL

    Femeie din Roman pusă sub acuzare pentru cinci infracțiuni – polițiștii au reținut-o pentru 24 de ore

    O femeie de 38 de ani, din Roman, a fost reținută pentru 24...
    INFRACȚIONAL

    Accident la Roman – un copil de 8 ani a ajuns la spital

    O minoră de 8 ani a fost rănită și a ajuns la spital...
    ACTUALITATE

    Expoziție de pictură Florin Mareș la Muzeul de Artă Roman

    Muzeul de Artă Roman găzduiește expoziția personală de pictură a artistului plastic Florin...
    RELIGIE

    FOTO&VIDEO Iași Zeci de mii de pelerini înalță rugăciuni la racla Cuvioasei Parascheva

    Pelerinajul de la Catedrala Mitropolitană Iași, acolo unde se află expuse raclele Cuvioasei...
    ACTUALITATE

    Piatra Neamț găzduiește Cupa României și Campionatul Național pe Echipe U20 la lupte

    Competițiile de lupte au început vineri, 9 octombrie, la Sala Polivalentă din Piatra...
    SOCIAL

    FOTO&VIDEO Suceava. Incendiu în pădurea de la Marginea – sunt afectate 15 hectare

    15 hectare de pădure din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Marginea, din...